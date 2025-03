STF: Nunes Marques pede vista e suspende julgamento de Carla Zambelli

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu o julgamento que pode levar à condenação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O pedido adia a decisão por até 90 dias.

Até o momento, quatro ministros votaram pela condenação de Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. O relator do caso, Gilmar Mendes, defendeu ainda a cassação do mandato da parlamentar e a revogação da autorização para porte de arma. Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Flávio Dino acompanharam o voto do relator.

O caso envolve um episódio ocorrido em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais. Na ocasião, Zambelli sacou uma arma e perseguiu um apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas ruas do bairro Jardins, em São Paulo.

A deputada nega as acusações e alega ter reagido após ser intimidada.