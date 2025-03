Carlos Viana tem alta hospitalar após internação para tratar tumor

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) recebeu alta hospitalar neste sábado (22/3), em Brasília. O parlamentar foi internado no hospital DF Star, na capital federal, na última quinta-feira (20/3) para tratar um tumor na parte externa do estômago.

De acordo com a equipe do senador, ele foi internado por recomendação médica. A hospitalização se deu para a realização do acompanhamento do início do tratamento de um tumor diagnosticado em exames de rotina.

A assessoria de Viana confirmou que o senador já está em casa e deve retomar os trabalhos no Congresso Nacional na próxima segunda-feira (24/3).



Viana foi eleito senador em 2018 e encerra em 2026 seu mandato de oito anos no cargo. Jornalista de formação, ele concorreu ao governo de Minas pelo PL em 2022 e terminou na terceira colocação com 7,23% dos votos. No ano passado, já pelo Podemos, ele terminou em sétimo na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte.