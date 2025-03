Bolsonaro diz que filho '03' pode pedir asilo a Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (18/3) que seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pode pedir asilo ao presidente americano Donald Trump. A medida seria para que ele permaneça no país de forma legal por prazo superior a três meses.

"Ninguém falou em asilo ainda. Mas se for o caso, ele pede. Ele pede e o Trump dá imediatamente para ele", afirmou o ex-presidente.

O deputado, que está no país desde o fim de fevereiro, anunciou que irá pedir licença não remunerada do cargo por quatro meses para, segundo ele "lutar pela liberdade".

O filho "03" afirmou que teme que seu passaporte seja apreendido e deve seguir articulando com políticos estrangeiros sanções para o Brasil; para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes; e para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A política migratória adotada por Trump até o momento vem deportando inclusive pessoas que pedem asilo ao chegar em solo americano. As boas relações entre o círculo do presidente americano e Eduardo Bolsonaro poderá driblar as recentes ações do governo .