Advogado de Bolsonaro se reunirá com Zanin, enquanto tenta tirá-lo de julgamento

Em meio à tentativa de excluir Cristiano Zanin do julgamento da denúncia do golpe, por meio de um pedido de impedimento, o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, terá um particular com o ministro nesta quarta-feira, 19.

Uma reunião entre os dois está prevista na agenda de Zanin para as 16h. O assunto será a denúncia da PGR.

Horas antes, às 11h, terá início o julgamento virtual no plenário do STF que vai analisar o pedido da defesa de Bolsonaro pelo impedimento do ministro e de Flávio Dino.

Nesse tipo de julgamento, os ministros não se reúnem presencialmente e indicam no sistema digital do STF como votam. A análise do recurso do ex-presidente contra os dois ministros, convocada por Luís Roberto Barroso para uma sessão extra, termina às 23h59 da quinta-feira, 20.

Vilardi questiona a participação de Cristiano Zanin no julgamento com base no impedimento do ministro, reconhecido pelo próprio Zanin em maio de 2024, na análise de um recurso de Bolsonaro contra a decisão do TSE que declarou sua inelegibilidade.

Além dos impedimentos de Zanin e Dino, os ministros do STF decidirão sobre levar o julgamento da denúncia do golpe para o plenário e sobre um pedido da defesa de Walter Braga Netto pela suspeição de Alexandre de Moraes.