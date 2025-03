Avião com Lula arremete ao tentar pousar no interior de SP

O avião que levava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) arremeteu na tarde desta terça-feira (18/3) ao tentar pousar no Aeroporto Bertram Luiz Leupolz em Sorocaba, no interior de São Paulo.

O vento forte teria sido a causa para a manobra, que ocorreu por volta das 15h20. Cerca de dez minutos depois, o pouso ocorreu normalmente, informou a assessoria do aeroporto por meio de nota.

O procedimento feito pelo piloto é considerado comum e acontece com frequência, afirmou uma pessoa ligada ao aeroporto sorocabano, principalmente em um cenário de ventos fortes.

O presidente Lula vai visitar a fábrica da Toyota, que passa por um processo de expansão. A expectativa é de que, ao longo dos próximos cinco anos, a empresa japonesa invista mais de R$ 11,5 bilhões no país.

Apenas na cidade do interior paulista, a capacidade de produção será 50% maior do que a atual. O início do funcionamento deve ocorrer em 2026.

Aeroporto divulga nota

Informamos que a aeronave Força Aérea 01, ao realizar aproximação para a pista (cabeceira) 01 do Aeroporto de Sorocaba, recebeu indicações de vento de cauda, iniciando o previsto e seguro Procedimento de Aproximação Perdida previsto na Carta Aeronáutica.

O vento de cauda deu-se por alteração nas condições meteorológicas naturais e decorrentes da alteração do tempo na macrorregião de São Paulo.

Após a arremetida, o Força Aérea 01 realizou os procedimentos previstos para pouso na pista 19 (cabeceira oposta) e pousou com segurança às 15h33 local.

Outro caso

Em outubro do ano passado, o avião presidencial teve um problema técnico ao sair da Cidade do México em direção ao Brasil.

Na ocasião, a aeronave teve que voar por mais de 4h para pousar na capital mexicana com segurança.

A viagem de Lula ao país foi para prestigiar a posse da presidente Claudia Sheinbaum.