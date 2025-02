Bolsonaristas pedem 'socorro' a Musk após denúncia da PGR contra Bolsonaro

Após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 33 pessoas serem denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado, apoiadores da extrema direita recorrem às redes sociais para pedir a intervenção de Elon Musk, dono do X e aliado de Donald Trump (Republicanos), que também recebeu pedidos de “socorro”. Os apoiadores de Bolsonaro afirmam que o Brasil estaria vivendo uma ditadura. Os comentários estão entre os assuntos mais falados da rede social X, o antigo Twitter, nesta quarta-feira (19/2).

“Bolsonaro será preso. Nos ajude, Elon”, publicou um usuário. “Nos ajude a ficar livres deste mal”, comentou outra pessoa em um post do bilionário.

@elonmusk Mr. Musk, the Union Attorney General, Mr. Paulo Gonet has just denounced President Bolsonaro for attempting a coup.

Please help Brazil! pic.twitter.com/alSwbf2zca