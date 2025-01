O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concretizou nessa terça-feira (7/1) a primeira mudança da reforma ministerial deste ano. O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) foi demitido da Secretaria-Geral da Presidência da República, que terá como novo ministro Sidônio Palmeira.

"Nós já vínhamos há um tempo construindo dentro do governo uma necessidade de um processo de transição da política de comunicação do governo. O presidente tem uma leitura muito precisa de que nós tivemos uma primeira fase do governo, de reconstrução. A partir de 2025, vamos entrar em uma fase nova do governo", declarou o ainda ministro da Comunicação.

Pimenta afirmou que está levando bem a mudança, que não foi novidade dentro do Planalto. "Para mim é algo muito tranquilo poder hoje estar aqui na Secom e, eventualmente, amanhã ou depois ter outra tarefa, outra função", comentou, dando a entender que pode vir a ocupar nova posição na gestão de Lula. O deputado gaúcho é cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, atualmente chefiada por Márcio Macêdo.

O demitido de Lula afirmou ainda que tirará uma semana de férias, enquanto não sabe quais são os rumos de sua função no governo. "Faz bastante tempo que não atendo à oportunidade de tirar férias, ficar alguns dias descansando. A última vez que tirei férias foi antes da posse (presidencial). Quando retornar, vou conversar com o presidente sobre quais serão as minhas tarefas, minhas funções", frisou.

O marqueteiro Sidônio Palmeira, responsável pela campanha presidencial de Lula, deve assumir o cargo de ministro até a próxima semana. "A gente vai manter essa mesma relação de transparência, de parceria. Eu sei que o Sidônio é uma pessoa que tem todas as qualidades para fazer um excelente trabalho aqui na Secom", finalizou Pimenta. Os dois falaram com a imprensa no gabinete da Secom, no Palácio do Planalto.