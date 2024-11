As opções na mesa de Alckmin para 2026

São cada vez mais fortes os rumores de que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, pode concorrer novamente às eleições para o governo de São Paulo. Alckmin, que trocou o PSDB pelo PSB, já foi governador de São Paulo quatro vezes. Cogita-se, inclusive, o nome da ex-prefeita paulistana Marta Suplicy (PT), como vice dele. Marta já teria se animado com a ideia.

No governo Lula, porém, há a expectativa de que Alckmin só concorrerá ao Palácio dos Bandeirantes se ficar de fora da chapa a ser montada, com Lula ou sem, pelo PT e pelas siglas que irão compor com o partido. O posto de vice é cobiçado hoje pelo MDB, que já tem dois nomes, inclusive: Helder Barbalho, governador do Pará, e Renan Filho, ministro dos Transportes.

Fator Tarcísio

Se o atual governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidir concorrer à reeleição e não à Presidência, a avaliação é de que ele terá grandes chances de ser reeleito. Nessa hipótese, a disputa não seria tão atrativa para Alckmin.

Por outro lado, se Tarcísio decidir disputar o Planalto – substituindo no campo da direita o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora inelegível -, o cenário para a dobradinha Alckmin-Marta já será muito mais favorável. Na dúvida, Alckmin continua recebendo deputados e prefeitos do interior paulista, nos finais de semana, em Brasília ou em São Paulo.