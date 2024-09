O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), elogiou o prefeito e candidato à reeleição em Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), afirmando que ele vai para o segundo turno das eleições na liderança. Em entrevista ao EM Minas, nesse sábado (21/9), Silveira disse que o atual chefe do Executivo municipal terá oportunidade de entregar uma capital melhor em quatro anos.

“Eu fui colega do Fuad Noman no estado, é um servidor público extremamente dedicado, responsável, tem profundidade intelectual, sensibilidade humana, é a cara da administração pública da capital dos mineiros. Eu sempre disse que ele carecia de nível de conhecimento, e que assim que os belo-horizontinos soubessem que foi ele quem organizou toda a gestão do prefeito anterior (Alexandre Kalil), que o escolheu para ser vice, que o convidou ser seu secretário municipal e coordenar o seu governo, silenciosamente e discretamente como é o perfil dele, quando começasse a campanha eleitoral os números rapidamente cresceriam”, disse.

O último levantamento Datafolha, publicado na quinta-feira (19/9), mostrou que o atual prefeito se mantém na segunda colocação nas intenções de voto. Contudo, ele está empatado em 18% com o deputado estadual Bruno Engler (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fuad mantêm um ritmo de crescimento nas pesquisas, mas ainda está atrás do candidato Mauro Tramonte (Republicanos), apadrinhado pelo governador Romeu Zema (Novo) e pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos). Tramonte marcou 28% na pesquisa contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo.

A pesquisa Datafolha ouviu 910 pessoas em Belo Horizonte, nos dias 17 e 18 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-07919/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

“Ele já está praticamente empatado com o primeiro, que tem alto nível de conhecimento, e vai para o segundo turno em primeiro lugar. Eu tenho absoluta convicção, independente dos apoios, porque a gente viu isso quando o Aécio (Neves) e o (Fernando) Pimentel se juntaram para apoiar o Márcio Lacerda (PSB) e quase perderam a eleição, que o belo-horizontino é muito independente ao votar, ele vota de forma muito lúcida. Eu acho que o Fuad vai ter oportunidade de concluir esse trabalho maravilhoso que está fazendo como prefeito e entregar uma cidade muito melhor em quatro anos”, concluiu Silveira.