Decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) emitida nesta sexta-feira (23/8) autorizou a apreensão de bens de Renan Bolsonaro (PL-SC) para pagamento de dívida de R$ 360.241,11 no Banco Santander. Segundo o juiz do TJDFT João Batista Gonçalves da Silva, o arresto, medida judicial que apreende bens do devedor para garantir o pagamento futuro da dívida, é justificável já que as tentativas de localizar a outra parte se mostraram ineficazes.

O processo movido pelo Santander iniciou em dezembro do ano passado. Desde então, a Justiça tenta localizar Renan Bolsonaro para o início do processo, mas não conseguiu entregar o mandado de citação. De acordo com os documentos do processo, os responsáveis tentaram entregar o Aviso de Recebimento na residência do filho do ex-presidente, mas ele estava ausente nas três tentativas.

Decisão acontece uma semana depois do registro da candidatura de Renan a vereador em Balneário Camboriú (SC). Na declaração de bens, o então candidato declarou R$ 42.069,79 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo o patrimônio formado totalmente por depósitos em contas bancárias.

Em abril, Jair Bolsonaro declarou que pagaria a dívida do filho "04" com o banco. No entanto, não há indícios sobre o pagamento.