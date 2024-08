RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, venceria com folga os dois cenários possíveis de segundo turno testados na pesquisa divulgada nesta quinta-feira (22) pelo Datafolha.

Num eventual embate com o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), o prefeito teria 68% das intenções de voto contra 18% do bolsonarista. Neste cenário, 11% declararam que anulariam o voto, enquanto 3% afirmaram não saber quem optar.





Também folgada, a vantagem é menor na simulação contra o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL). Paes aparece com 62% da preferência contra 21% do adversário. Neste cenário, 14% dos entrevistados disseram que anulariam, enquanto 3% indicaram indecisão.





A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa do Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrada no TSE sob o número RJ-07042/2024 e ouviu 1.106 eleitores de terça-feira (20) até esta quinta.





O cenário das intenções de voto atual, a cerca de um mês da eleição, é de ausência do segundo turno. O Datafolha mostrou que Paes tem 56% das intenções de voto entre todos os postulantes que registraram candidatura na Justiça Eleitoral.





Ramagem aposta na associação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para crescer em intenções de voto e evitar a vitória do prefeito no primeiro turno. Tarcísio Motta tenta atrair eleitores da esquerda para tirar de Paes parte do eleitorado do presidente Lula (PT), que apoia a reeleição do candidato do PSD.