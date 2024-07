Economista da ala heterodoxa do PT não era unanimidade entre equipe da ministra do Planejamento, Simone Tebet

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, declarou, nesta segunda-feira (29/7), ter recebido uma ligação do presidente Luiz Lula Inácio da Silva, na última sexta-feira (26), reafirmando que “não faltarão recursos para o instituto”. Segundo Pochmann, o IBGE enfrenta dificuldades e a verba garantirá a realização da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) e do Censo Agropecuário. Apesar da sinalização positiva, Pochmann ainda espera a confirmação no Diário Oficial da União.

“Na sexta-feira passada, o presidente Lula nos ligou e reafirmou que não vão faltar recursos para o IBGE, de modo que nós teríamos os recursos necessários para fazer tanto as pesquisas conjunturais, quanto novas pesquisas, seja do Censo Agropecuário ou a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)”, garantiu.

“Estamos aguardando sair no Diário Oficial, não sei o que vai aparecer", comentou. "Parece que vai sair dia 31 (de julho) um relatório da administração fiscal, e, aí, o Diário Oficial regularizaria as situações de recursos. Quem vai sofrer corte, quem não sofreu corte, e quem talvez tenha um adicional, que seja o nosso caso. Então, dia 31 seria o dia D”, completou Pochmann durante participação no evento da Conferência Nacional de Dados do IBGE na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

O IBGE tem quase R$ 2,7 bilhões previstos para este ano, mas que ainda não foram liberados pelo governo. O instituto faz parte do orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, liderado pela ministra Simone Tebet.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro