Um jovem foi morto baleado durante um evento político na noite dessa quinta-feira (18/7) no município de Tenente Laurentino Cruz, no interior do Rio Grande do Norte.

Marcos Samuel Neto Dantas, de 22 anos, estava no lançamento da pré-candidatura de um vereador. O evento ocorria em um sítio chamado Canafístula, na zona rural.





O suspeito teria aproveitado momento dos fogos de artifícios para realizar os disparos. Segundo a Polícia Militar (PM), as pessoas presentes não viram de que direção partiram os tiros.





Homem armado fugiu do local em uma moto. De acordo com testemunhas, ele foi visto em uma pista que liga a cidade de Tenente Laurentino e Florânia. O suspeito ainda não foi localizado.





A polícia disse que ainda não é possível saber se o crime foi por motivação política. O caso está sendo investigado como homicídio. Ainda segundo as autoridades, a vítima não era envolvida com tráfico de drogas e não se sabe dizer o que pode ter motivado o autor.