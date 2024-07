A entrevista foi realizada na manhã de terça-feira (16) e, antes que fosse veiculada à noite, as falas já haviam sido vazadas

A jornalista Renata Varandas vazou falas cedidas pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista exclusiva à Record TV. A entrevista, veiculada na noite de terça-feira (16/7), teve afirmações de Lula enviadas a grupo de investidores no WhatsApp antes de o programa ir ao ar.

A apresentadora, que também é sócia da casa de análise Capital Advice, foi responsável pelo envio de trechos à corretora BGC Liquidez, que cedeu informações a investidores via aplicativo de mensagens. Com isso, os investidores realizaram ações que podem ter impactado o dólar, antes que outros do mercado financeiro soubessem.

De acordo com o Estadão, logo após a realização da entrevista, Varandas avisou a membros da Capital Advice sobre os tópicos abordados. Na sequência, membros da corretora BGC Liquidez receberam as informações antes da veiculação da matéria, que iria ao ar às 19h55, e repassaram informações ao mercado financeiro.

Dessa maneira, antes das 13h, a corretora enviou comunicado aos investidores que dizia que Lula fez afirmações em relação a cortes de gastos. No documento, ela adiantava: "Em entrevista à Record TV, que será veiculada hoje (terça, 16) ao longo do dia, o presidente Lula disse que é preciso convencê-lo de que será mesmo preciso cortar entre R$ 15 bi e 20 bi no relatório de 22 de junho. Disse ainda que, se precisar modificar a meta, ele não se opõe”.

Já na entrevista completa, o presidente afirmou que faria o "necessário" para cumprir o arcabouço fiscal. "Eu dizia na campanha que íamos criar um País com estabilidade política, jurídica, fiscal, econômica e social. Essa responsabilidade, esse compromisso, posso dizer para você como se tivesse dizendo para um filho meu, para a minha mulher, responsabilidade fiscal eu não aprendi na faculdade, eu trago do berço”, afirmou Lula.

Em nota, a Record afirmou estar surpresa com a ligação da repórter com uma empresa de análise financeira sob ótica política: "A Record esclarece que soube da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice somente após a divulgação do release pela agência".

No entanto, a informação da posição profissional de Renata era de conhecimento público. Isso porque a jornalista sinaliza em seu perfil na plataforma social LinkedIn que atua como "Repórter política" e "Sócia da Capital Advice Análise Política", além de também trabalhar com "Media training" e como "Mestre de cerimônias".

A assessoria também afirmou que condena vazamentos de informações, principalmente com recorte parcial, e que "medidas cabíveis serão tomadas com a apuração dos fatos”, conforme comunicado enviado à reportagem do Estadão.

A Record TV e a repórter e sócia da Capital Advice Renata Varandas foram procuradas pela reportagem para esclarecimentos das medidas tomadas em relação à repórter, mas, até a publicação desta matéria, ainda não obteve retorno.