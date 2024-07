O episódio de atentado contra Trump aconteceu no último sábado (13/7) durante cúpula no estado da Pensilvânia

FOLHAPRESS - O presidente Lula (PT) disse nesta segunda-feira (15) que o ataque a tiros contra o candidato a presidente dos Estados Unidos Donald Trump "empobrece a democracia" e não importa se a direita sai ou não ganhando do episódio.





"Ao invés de a gente ficar analisado se alguém ganha ou perde com isso, o que temos que ter certeza é que a democracia perde", afirmou.





A declaração foi dada pouco antes de almoço no Palácio do Itamaraty com o presidente da Itália, Sergio Mattarella.





O petista disse que não é possível ter dúvidas para "condenar qualquer manifestação antidemocrática que aconteça em qualquer lugar do mundo, seja pela direita, seja pela esquerda". "Ninguém tem o direito de atirar numa pessoa porque não concorda com ele politicamente", disse.





E prosseguiu: "Se tudo vai se encontrar na base da bordoada, na base da violência, na base do murro, da luta, do tiro, da faca, para onde é que vai a democracia? E, como eu sou defensor da democracia, acho que temos que condenar".





Segundo o presidente, esse tipo de acontecimento faz "ir pelo ralo" os valores "do diálogo, de sentar em uma mesa de forma diplomática e buscar soluções para os problemas".





Trump, 78, foi ferido após tiros serem disparados contra ele durante um comício em Butler, no estado da Pensilvânia. Ele foi atingido por uma bala que perfurou a parte superior da sua orelha direita.





O incidente está sendo investigado como uma tentativa de homicídio. De acordo com agentes do FBI, polícia federal americana, o suspeito de ter atirado contra o ex-presidente americano agiu sozinho.





Os investigadores também informaram que não há qualquer indicativo de que o agressor em questão, Thomas Matthew Crooks, 20, tenha distúrbios mentais, e confirmaram que ele usou um fuzil AR-15 semiautomático comprado legalmente no atentado.





Um participante do comício foi morto e outros dois estão feridos em estado grave, segundo o Serviço Secreto dos EUA. O atirador suspeito foi morto pelo órgão.





Aliados do presidente Lula (PT) temem que o atentado reforce o discurso de que há perseguição contra a direita no mundo e fortaleça o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atacado com uma facada na campanha presidencial de 2018.





Governistas também avaliam que o caso tende a aumentar a pressão contra o democrata Joe Biden e aproximar o candidato republicano da vitória nas eleições dos Estados Unidos.