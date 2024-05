A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira (31/5), dois suspeitos de realizarem ameaças contra a família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com informações obtidas pelo Correio Braziliense, as prisões ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Um dos detidos, de acordo com fontes na PF, é fuzileiro naval.



As prisões foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Também acontecem ações de busca e apreensão que têm como objetivo identificar se os dois homens pretendiam colocar as ameaças em prática.

Moraes lê ameaças ao STF: 'Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros'



As diligências apuram ainda se outras pessoas estariam envolvidas em eventual tentativa de ataque contra o magistrado ou seus familiares.

Moraes tem segurança reforçada desde 2022, quando passou a ser alvo de ameaças pela internet. O magistrado já chegou a ser alvo de hostilidades em cidades do exterior, como Roma e Nova York, onde participou de eventos da área jurídica.