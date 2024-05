Estreia amanhã o “Direito & Justiça Minas”, novo caderno do Estado de Minas, com circulação quinzenal em versão impressa de oito páginas. As notícias serão atualizadas diariamente no Portal Uai. O objetivo da publicação é abordar temas relevantes no âmbito do direito, mas apresentados de forma leve e inovadora, sempre com riqueza de conteúdo e imparcialidade.



No evento de lançamento do caderno, na segunda-feira (20/5), o presidente dos Diários Associados, Josemar Gimenez de Resende, destacou que a publicação vai aproximar o Poder Judiciário da população. “Acreditamos ser um produto importante, principalmente, no momento em que o Brasil vive, em que a gente possa discutir essas questões jurídicas hoje. Um poder especificamente importantíssimo para a condução do Brasil.”



“Entendemos que, com esse espaço, conseguiremos contribuir com o Estado democrático de direito pleno, para uma sociedade mais livre e para amplas discussões entre os órgãos do sistema de Justiça”, afirmou o presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados, Décio Freire.



Freire explica que o caderno contará com entrevistas, artigos e discussões atuais e relevantes no mundo jurídico e nacional. Personalidades do Poder Judiciário, Ministério Público e advocacia terão espaço cativo nos espaços "Judiciário em foco", "A voz do MP" e "Tribuna da Advocacia".



“Haverá uma coluna chamada ‘Sem a toga’, com entrevistas de autoridades e membros do Poder Executivo, Ministério Público, advocacia, demais órgãos de Justiça, para falar do que fazem nas horas vagas. A ideia é humanizar, aproximar mais as autoridades do leitor, do jurisdicionado”, acrescenta Freire.



Ele adianta que, na primeira edição, haverá artigos do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), José Arthur Carvalho Pereira Filho, do procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, e do presidente da OAB Minas Gerais, o advogado Sérgio Leonardo.



A coluna “Mundo Jurídico” vai reunir notícias e informações mais importantes do sistema de Justiça do estado. As autoridades e personalidades do mundo jurídico, que estiveram presentes no evento de lançamento do caderno, destacaram a importância do espaço para um diálogo da comunidade jurídica com a sociedade.



“É inegável a importância de termos condição de levar àqueles que não têm convivência diária com o direito e vão ter a oportunidade de se conectarem com temas jurídicos que são tão importantes para a construção do que é uma sociedade justa e democraticamente organizada”, afirmou o vice-governador Mateus Simões.



A presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), Mônica Sifuentes, destaca a importância dos Diários Associados para a história do Brasil e de Minas. “Sei do impacto que esse caderno traz para a comunidade jurídica. A oportunidade de expressar as ideias e de se conhecer, se relacionar, relacionar suas ideias por meio deste grande instrumento que os Diários Associados colocam à nossa disposição. Essa iniciativa reverberará para todos os estados do país.”



Agostinho Patrus, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), lembra que convivemos com temas jurídicos no dia a dia. “É fundamental que o jornal mais tradicional e importante de Minas Gerais reviva esse caderno, que traz um assunto tão relevante para a população, com fácil acesso para as pessoas poderem entender. Essa é também uma missão de todos os tribunais no Brasil. Para que as decisões sejam mais fáceis e para que as pessoas possam entender”, avalia.





FORMAÇÃO



O desembargador do TJMG Luís Carlos Balbino Gambogi vai na mesma linha. “Um livro, por mais lido que seja, fica no meio acadêmico. Enquanto o caderno, da forma como está sendo concebido, vai alcançar a sociedade e atingir o leitor, que não tem uma vida ligada diretamente ao direito, mas que poderá tirar proveito tanto da formação de sua consciência jurídica quanto das questões jurídicas, que estão sendo discutidas nos poderes do país.”



“É um espaço também para os operadores do direito, seja do Poder Judiciário, Ministério Público e advogados apresentarem suas opiniões sobre os mais diversos temas ligados ao mundo jurídico”, afirma Leonardo Novaes, advogado e sócio do escritório Müller, Novaes, Giro e Machado Advogados.



O sócio dele, Gabriel Soares Machado, ressalta que o espaço é uma demonstração de apreço e respeito pelo cidadão. “Considerando que o direito está vinculado a vida de todo e qualquer cidadão, ao veicular esse tipo de informação, o que o Estado de Minas faz é demonstrar um apreço e um respeito pelo cidadão, para que ele possa estar mais bem informado com os direitos e deveres típicos de um Estado democrático como é o nosso.”



O presidente da OAB Minas Gerais, Sérgio Leonardo, afirmou: “Um caderno inovador, totalmente conectado com o espírito vanguardista de Assis Chateaubriand e que trará informação jurídica para a sociedade mineira. Costumo dizer que o direito está na vida de todos. Da hora que a gente acorda de manhã porque tem um compromisso marcado numa relação contratual, quando saímos de casa e temos que respeitar as regras de trânsito, quando paramos na padaria para comprar um pão de queijo e tomar um café, se estabelece uma relação de consumo, guiada por normas jurídicas”. (Thiago Bonna)