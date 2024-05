Em Minas Gerais, o terceiro setor, agregado nas atividades de serviços, comércio e turismo, está bradando aos quatro ventos que não tem representatividade política para defender seus interesses no plano nacional, mas que precisa tê-la a partir das eleições de 2026. O sentimento entre as principais lideranças deste meio é que a bancada federal mineira despreza o espírito de coletividade. O resultado disso reflete-se na reforma tributária, em curso, que, por mais uma vez, sobretaxará a maioria do segmento, segundo o presidente da Fecomércio, Nadim Donato. São fartos os números para demonstrar a importância do setor na economia mineira: 750.657 estabelecimentos registrados; 66,02% dos empregos formais; 46,69% na arrecadação de ICMS, o equivalente a R$ 33,67 bilhões; no PIB sua fatia é de 58,30%. O empresariado mineiro deplora a entrada no país de produtos do varejo de China e Índia, principalmente da área têxtil. Donato defende um imposto de 60% sobre importação desses produtos até a faixa de US$ 50. A desoneração da folha de pagamentos, proclamou, oxigenou o setor. O setor terciário se empenha em estudos, mas ainda desconhece os efeitos da Inteligência Artificial em seu cotidiano.





OFICIOSO



Defensor do voto distrital misto, o ex-prefeito de BH Marcio Lacerda advoga a seguinte ideia, com vistas às eleições de 2026: eleger uma bancada federal identificada com a Região Metropolitana. Embora reconheça as dificuldades de o Congresso Nacional aprovar uma reforma política com proposta de tal magnitude antes do próximo pleito, Lacerda acredita que o empresariado de pequena e média monta, desde que unido, tem força suficiente para fazer uma bancada que defenda seus interesses.





LIÇÃO DOS TEMPOS



Os elevadores do Edifício Acaiaca, na região central, ainda hoje são considerados os maiores e mais rápidos (20 quilômetros/hora) de Belo Horizonte. A edificação em estilo neoclássico, onde se sobressaem duas carrancas indígenas em suas laterais, inaugurada em 1947, foi classificada à época como a mais alta do país. Seus 30 andares abrigaram a TV Itacolomi, a Faculdade de Filosofia da UFMG, o IBGE, cinema, boate e um espaço antiaéreo. Os elevadores funcionam a contento, segundo os atuais condôminos. Já os elevadores da Cidade Administrativa, construída em 2010, por problemas estruturais só voltam ao sobe e desce ladeira em 2025.





ADJUTÓRIO



A Ucrânia recebeu dos EUA uma ajuda de US$ 50 bilhões. A Ucrânia agradece. Israel, por sua vez, recebeu dos EUA uma ajuda de US$ 25 bilhões. Israel agradece. O Rio Grande do Sul recebeu dos EUA uma ajuda de US$ 100 mil. Os gaúchos agradecem...





PARTE FRACA



Os contribuintes optam, no geral, por vencimentos dos boletos de água, energia elétrica, telefone fixo e móvel, plano de saúde, mensalidade escolar e outros no início de cada mês, quando do recebimento do salário ou aposentadoria. Isso é praxe. Ocorre, entretanto, propositalmente, ou não, que as empresas prestadoras destes serviços atrasam o envio da cobrança, o que gera multa e reclamações. Quem quiser doar um imóvel a parente ou amigo terá que procurar cartório de notas que, por suas vez, solicitará à secretaria da Fazenda o cálculo para pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação (ITCMD) e exercitar paciência franciscana ao aguardar meses pelo documento. Quem tiver alguma dúvida em seu IPTU e solicitar análise e revisão por parte da PBH também enfrentará meses para destrinchar a questão. E assim avançam as relações entre estado e empresas com o consumidor.





DÁ PRISÃO



Quem é da lira não pode negar o samba "Nega Maluca", da autoria de Evaldo Ruy e Fernando Lobo, sucesso no carnaval de 1950: tava jogando sinuca, uma nega maluca, me apareceu/vinha com um filho no colo/e dizia pro povo, que o filho era meu. Antes do advento do DNA, o juiz dava a sentença de paternidade na lata, geralmente, baseado nos traços físicos da criança: É a cara do pai! Isso bastava para a sentença de pensão alimentícia. Agora que a tecnologia descortinou a dupla-hélice do ácido desoxirribonucleico, molécula presente no núcleo das células dos seres vivos, impera a conclusão científica nas decisões da Vara de Família.





CONTROVÉRSIAS



Leitores de reputada credibilidade desacreditaram os títulos acadêmicos de advogado e economista dado aqui ao ex-governador Magalhães Pinto. Levantada a lebre, estes foram unânimes em dizer que o velho udenista, a despeito de uma sapiência sem igual no mundo político e das finanças, poderia até ter os respectivos diplomas, mas que nunca se conheceu um seu colega de turma. Não custa lembrar que, em décadas passadas, algumas faculdades particulares, notoriamente as de direito, doavam o almejado pergaminho aos poderosos na esperança de colher benefícios futuros. O expediente foi muito usado, também, por servidores públicos, que, com a comprovação de curso superior, galgavam uns trocados a mais na hierarquia estatal, estudando em faculdades de fim de semana.





PECULIARIDADES



Projetadas por Aarão Reis, dentro da avenida do Contorno, quando ainda não existiam carros e motos em profusão, as ruas de Belo Horizonte encurtaram a tal ponto, que um único quarteirão passou a exibir três palanques de estabelecimentos comerciais. São puxadinhos com mesas e bancos em ferro e madeira para desfrute de meia dúzia de fregueses. Prova real da promiscuidade entre o público e o privado. A rua Fernandes Tourinho, importante via de escoamento, é exemplo do conturbado trânsito da capital. A polêmica construção de ciclovias na cidade levou uma pedalada à véspera da eleição. A massa asfáltica em toda cidade é feita de remendos desnivelados. Beagá um dia cheirou a rosas, manacás e damas da noite. Hoje, infelizmente, fede...





FEZ-SE O SILÊNCIO



Como o sem jeito mandou lembranças, o motorista de táxi, atordoado com o noticiário radiofônico, indagou ao passageiro: O que é SAF? Sociedade Anônima do Futebol, disse o inquilino temporário. Por que anônima?, retrucou el