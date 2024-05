O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou com um processo na Justiça contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Bolsonaro alega que Boulos lhe atribuiu a responsabilidade pelo assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018 e pede R$ 50 mil de indenização em danos morais.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal marcou para o dia 19 de julho uma audiência de conciliação entre as defesas dos políticos. A defesa do ex-presidente afirma que o deputado e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo acusou Bolsonaro de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018.

Na ação movida por Bolsonaro, foram apresentados como prova diversos tweets de Boulos, nos quais o deputado apontaria a responsabilidade do crime contra Jair.

O ex-presidente decidiu processar o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo após a Polícia Federal apontar os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão como mandantes do crime contra Marielle Franco.

Não é a primeira vez que os políticos se enfrentam na justiça. O deputado acionou a justiça paulista contra o ex-presidente devido a uma montagem publicada nas redes sociais.

Por conta da decisão da Justiça, o ex-presidente precisou apagar uma publicação nas redes sociais em que compartilhava uma matéria sobre fugas em presídios no Governo Lula e utilizava imagens de Boulos junto a Luiz Inácio, sem que este tivesse relação com o texto. O Correio entrou em contato com a defesa de Jair Bolsonaro e a equipe de Guilherme Boulos, mas até o momento não obteve resposta.