O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta segunda-feira (20/5), a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e do chanceler do país, Hossein Amir Abdollahian. Eles são vítimas da queda de um helicóptero no norte do país, nesse domingo.

"Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima, ao governo e ao povo iraniano", escreveu o presidente Lula no X (antigo Twitter).



Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima, ao governo e ao povo iraniano. — Lula (@LulaOficial) May 20, 2024

O Itamaraty também lamentou o ocorrido nesta segunda-feira. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo recebeu com "consternação" a notícia e que "estende aos familiares do Presidente Raisi, do Chanceler Abdollahian e das demais vítimas, e ao governo e povo iranianos os mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas irreparáveis perdas".

Morte do presidente do Irã

O presidente do Irã e sua comitiva morreram em um acidente de helicóptero, ontem. "O presidente Raisi, o ministro das Relações Exteriores e todos os passageiros do helicóptero morreram na queda", disse um alto funcionário do governo iraniano, que não quis ser identificado, à agência Reuters.

A queda do helicóptero ocorreu após uma visita do presidente e sua comitiva à fronteira do Irã com o Azerbaijão.

Jurista, Raisi foi responsável por agravar a instabilidade política e econômica do país desde sua eleição em 2021. Era acusado, também, pela execução de milhares de dissidentes nos anos 1980.

Sua morte aumenta a incerteza em relação ao porvir. Raisi era um dos possíveis sucessores do aiatolá Ali Khamenei. A substituição do líder supremo, de 85 anos e saúde frágil, é uma das grandes preocupações imediatas do país.