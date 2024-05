O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e sua comitiva morreram em um acidente de helicóptero, informou o governo do país, segundo a agência Reuters.

"O presidente Raisi, o ministro das Relações Exteriores e todos os passageiros do helicóptero morreram na queda", disse um alto funcionário do governo iraniano, que não quis ser identificado, à agência.

A queda do helicóptero ocorreu após uma visita do presidente e sua comitiva à fronteira do Irã com o Azerbaijão.

Mais cedo, o chefe da Cruz Vermelha Iraniana, Pirhossien Koulivand, declarou à agência de notícias estatal iraniana (IRINN), que o acidente não havia deixado sobreviventes. O helicóptero precisou fazer um pouso forçado em uma região montanhosa.

Ebrahim Raisi

O presidente do Irã tinha 63 anos. Jurista, Raisi foi responsável por agravar a instabilidade política e econômica do país desde sua eleição em 2021. Era acusado, também, pela execução de milhares de dissidentes nos anos 1980.

Sua morte aumenta a incerteza em relação ao porvir. Raisi era um dos possíveis sucessores do aiatolá Ali Khamenei. A substituição do líder supremo, de 85 anos e saúde frágil, é uma das grandes preocupações imediatas do país.

(Com informações da Folhapress)