O ex-vereador de Brumadinho e pré-candidato à Prefeitura da cidade, Guilherme Morais (PSD), pode se tornar inelegível. Ele teve uma anotação de inelegibilidade determinada pela Justiça Eleitoral. Acusado de abuso de menores, Morais também já foi preso por tentativa de homicídio e deixou a Câmara Municipal após as acusações.

De acordo com a denúncia feita por Caio Julio Xavier Rodrigues, Morais teria renunciado ao mandato após o oferecimento de uma representação/denúncia capaz de autorizar a abertura de processo de cassação. Ou seja, ele tentou burlar uma inelegibilidade ferindo a Lei Complementar.

Na decisão, assinada pela juíza eleitoral Renata Nascimento Borges, a denúncia foi considerada “objetiva”. Porém, a juíza cita que não compete a esta Justiça Especializada investigar os motivos que levaram à renúncia do mandato, não se podendo proceder à valoração da viabilidade ou não do processo de cassação por falta de decoro parlamentar.

Em nota, o ex-vereador se defendeu. "Guilherme Moraes é alvo de fake-news divulgadas em seu desfavor e, cumprindo o seu compromisso com a população de Brumadinho/MG, vem restabelecer a verdade dos fatos e esclarecer a decisão proferida pelo Juízo Eleitoral da 52ª Zona Eleitoral de Brumadinho. Cumpre esclarecer que a deliberação proferida pela Justiça Eleitoral de Brumadinho trata-se de mero ato administrativo, que apenas determinou a atualização do cadastro eleitoral, sem qualquer cunho decisório acerca da capacidade eleitoral do pré-candidato."