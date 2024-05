Vice-prefeito, vereadores e secretários de Igaratinga, no Centro-Oeste de Minas, terão reajuste generoso a partir do próximo ano. O prefeito Fábio Alves já sancionou a Lei 1.832/2024, que fixa os novos subsídios. O aumento também atinge o salário do líder do Executivo, contudo, em índice bem inferior que os demais agentes políticos.

O salário do prefeito da cidade de 11 mil habitantes terá reajuste de 1,2%, saltando dos atuais R$ 22.889,44 para R$ 23.115,00. Nada comparado ao do vice-prefeito, que chegará a quase 50% de aumento, passando de R$ 7.790,00 para R$ 11.650,00 a partir do próximo ano.

Todos os valores mencionados nesta reportagem são bruto, sem considerar o desconto, por exemplo, de INSS e imposto de renda.

Não muito diferente, os secretários municipais, a partir de 2025, irão ganhar 49,6% a mais, ou seja, de R$ 5.750,40 passarão a receber R$ 8.603,00.

O índice "rechonchudo" também se aplicará aos vereadores, que terão o subsídio reajustado em 49,25%. Hoje, cada um dos nove parlamentares ganha R$ 5.426,94. Já quem for eleito ou reeleito no próximo ano, passará a receber R$ 8,1 mil.



Além do subsídio fixado pela nova lei, cada um deles também tem direito a revisão anual com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC). Neste caso, a contar a partir de 2026. Este ano, aplicou-se 3,71%, o mesmo concedido aos demais servidores.

Defasagem e pesquisa na região



Presidente da Câmara de Igaratinga, o vereador Jario da Fonseca (PSDB) alegou que estavam há oito anos sem reajuste. “Fizemos uma pesquisa na região, em cidades do mesmo porte habitacional, como São Gonçalo do Pará, Conceição do Pará que estava para votar também, e igualamos os valores.”, argumentou.

Ele também disse que o valor atual não é suficiente para exercer a atividade de vereador. “Para exercer a função em cidade pequena, a gente faz muito mais. Somos procurados por cidadãos e não estamos conseguindo fazer além do serviço”, afirmou. Ele exemplificou com ajuda para transporte de moradores para atendimento médico em outras cidades, para compra de medicamentos.

São Gonçalo do Pará, citado pelo parlamentar, aprovou os novos subsídios em dezembro do ano passado. O salário dos vereadores saltou de R$ 5.009,37 para R$ 8,1 mil. O prefeito também teve aumento de 29,87%, passando para R$ 23 mil e o vice de 67,68%, ficando fixado em R$ 11,6 mil. Os secretários ganharão R$ 7,2 mil.



Impacto financeiro



Considerando os valores previstos pela Lei 1.832, sancionada na sexta-feira (10/5), a Prefeitura de Igaratinga vai desembolsar R$ 300,5 mil em um ano para pagar apenas o subsídio do prefeito, considerando também o décimo terceiro salário. Isso, sem considerar encargos.

Já o vice-prefeito vai custar R$ 151,4 mil no ano aos cofres municipais, enquanto os secretários e cargos equivalentes, custarão R$ 1,1 milhão. O custo com os nove vereadores chegará a R$ 656,1 mil em um ano.

Para 2025 a expectativa é de que o orçamento de Igaratinga fique na ordem de R$ 82 milhões. Esse valor deverá sofrer pequenas alterações, dependendo das arrecadações. Somente para garantir os salários do prefeito, do vice, secretários municipais e vereadores, a Prefeitura deverá gastar R$ 2,2 milhões em 2025.