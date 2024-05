SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) fez uma postagem na qual defendeu a atuação do governo federal no Rio Grande do Sul, lembrou do prazo para regularizar o título de eleitor e disse que "votar em quem atua em prol da vida das pessoas e do povo brasileiro é o que faz a realidade mudar".





Após a repercussão negativa, a postagem foi apagada pela ministra.





"Diante da tragédia no Rio Grande do Sul, nosso governo investiu mais de R$ 1,5 bilhão para saúde, adiantamento de benefícios sociais, auxílio aos desabrigados, garantia de alimentos e energia. Ações necessárias que só um governo que se preocupa com as pessoas faz", afirmava a postagem.





A seguir, a ministra disse: "Amanhã [quarta] é o último dia para regularizar ou tirar o título de eleitor para votar nestas eleições. Se você ainda não fez isso ou conhece quem ainda não tenha feito, corre pra fazer. Votar em quem atua em prol da vida das pessoas e do povo brasileiro é o que faz a realidade mudar."





A assessoria de Anielle declarou que o tuíte foi retirado do ar porque se tratavam de dois assuntos diferentes e originalmente tinham sido pensados para postagens separadas. "Já foram repostados da forma adequada", disse.





As mensagens foram republicadas de maneira separada, com pequenas mudanças.