Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na tarde desta sexta-feira (3/5), a soltura do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi divulgada incialmente pela "CNN Brasil".

Mauro Cid é acusado de articulação envolvendo a trama golpista que resultou nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A informação foi confirmada à reportagem por fontes na Suprema Corte.

Mauro Cid firmou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal e o Supremo. No entanto, o acordo está em análise, após vazarem áudios de Cid relatando suposta pressão da PF para que ele desse informações atendendo supostos interesses.

Mauro Cid deu detalhes sobre a elaboração de uma minuta golpista, sobre a venda, no exterior, de joias sauditas que estavam sob guarda da Presidência durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele também deu detalhes sobre o envolvimento do ex-presidente com tentativas de descredibilizar e alterar o resultado das eleições.