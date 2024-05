O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), teve uma audiência privada com o Papa Francisco nesta sexta-feira (3/5), no Vaticano, onde debateu os princípios da transição energética e entregou duas cartas sobre o tema, incluindo uma do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No documento, Silveira voltou a dizer que a transição deve ser “justa, inclusiva e obrigatória”, assunto que ele já defendeu em outros fóruns internacionais como o de Davos, na Suíça. “Compartilho da mesma preocupação que Vossa Santidade tem sobre o estado em que o planeta se encontra atualmente em relação ao aquecimento global, com claros sinais de que se nada for feito em tempo hábil, chegaremos ao ponto de não retorno”, disse.

O ministro também pontuou que o Brasil possui um cenário favorável para liderar as discussões sobre a transição energética, com quase 50% de fontes renováveis em sua composição, mas o governo tem implementado novas políticas públicas para um impacto positivo do processo em setores de difícil abatimento.





“Temos avançado em ações concretas para ampliar o acesso à eletricidade, em todos os rincões do nosso país, e muito me orgulha dizer que estamos muito próximos de alcançar a marca de 100% das brasileiras e brasileiros com energia elétrica chegando em suas casas”, ressaltou Silveira.

Já o Papa, segundo Silveira, ressaltou a necessidade de socorrer as pessoas mais vulneráveis e defendeu a transição como proteção dos efeitos climáticos extremos, com medidas como a descarbonização dos transportes e o uso de outras matrizes energéticas. Francisco também defendeu o cumprimento do Acordo de Paris, que determina uma série de medidas aos países mais ricos com o intuito de frear as mudanças climáticas.

Presentes

O ministro de Lula ainda entregou presentes ao Papa, incluindo peças do artesanato mineiro que remontam as igrejas barrocas de Minas Gerais, café especial produzido no estado e uma camisa do Atlético Mineiro, clube de futebol da capital Belo Horizonte.