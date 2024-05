O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ridicularizou o número de apoiadores no evento de 1º de Maio realizado em São Paulo, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira.

"Um boneco do Bolsonaro coloca mais gente na rua", disse o parlamentar bolsonarista.

Um boneco do Bolsonaro coloca mais gente na rua. pic.twitter.com/k0lCpcvyNN — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) May 1, 2024

Outros parlamentares de direita, como o também deputado Gustavo Gayer (PL-GO), também criticaram o evento, que foi chamado de "fiasco absoluto".

O próprio Lula reconheceu que o ato não foi bem organizado e que teve um baixo comparecimento de público.

"Ontem eu disse para o Márcio que o ato está mal convocado. Não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar", disse ele citando o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Márcio Macêdo.

Algumas centrais sindicais, que estão tendo uma relação atribulada com o petista, no momento, resolveram realizar ato na Avenida Paulista.