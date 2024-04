O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) vai investigar o Hospital Governador Israel Pinheiro, o Ipsemg, situado no Centro de Belo Horizonte, por suspeita de negligência. A denúncia foi feita pela deputada estadual Andréia de Jesus (PT) e pelo sobrinho-neto da ex-presidente Dilma (PT) Pedro Rousseff. Segundo a queixa, o hospital vem "amontoando pacientes nos corredores, sem condições de oferecer atendimento médico".

Ainda segundo a queixa, a falta de funcionários faz com que a unidade opere com 39% dos leitos fechados. Andréia de Jesus cobra uma resolução com agilidade por parte do governo Zema.

“Não podemos achar normal e naturalizar a perda de vidas humanas por falta de atendimento hospitalar. São pessoas idosas no chão aguardando atendimento por horas. A CDH (Comissão de Direitos Humanos da ALMG) está acompanhando a situação. Agora, com a investigação do MP, o governo Zema precisa agir para oferecer tratamento de saúde e condições dignas para as pessoas”, cobra a deputada estadual.

Já Pedro Rousseff alega que há "falta de compromisso do governo do Estado com a saúde pública". "Esperamos que esse descaso do governo Zema seja solucionado por meio do Ministério Público. O hospital do IPSEMG sempre foi uma referência em atendimento à saúde no estado de Minas Gerais", disse.



A reportagem entrou em contato com o Governo de Minas, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.