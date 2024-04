O Brasil já não é mais um exemplo em vacinação para o mundo inteiro. E o motivo não é a falta de imunizantes, mas sim a campanha que a extrema direita vem fazendo desde a pandemia de COVID-19 contra essa proteção, principalmente para as crianças.



Ontem mesmo o Ministério da Saúde autorizou a ampliação do público-alvo da vacinação contra a dengue para evitar perdas de estoques de vacinas que estão próximas do vencimento.



É que em muitas cidades a adesão foi baixa e as vacinas disponibilizadas para as crianças de 4 a 14 anos estão sobrando nos postos. Essa é a faixa etária em que são registradas mais internações e complicações decorrentes da dengue, que este ano explodiu no Brasil, com registro de cerca de 3,3 milhões de casos em todo país. Ano passado, o país conseguiu ao menos estancar a queda vertiginosa da vacinação, mas ainda está longe de ostentar os números da imunização de outrora, que tantas vidas salvou nesse Brasil continental e economicamente desigual.



Mas vacinar Brasil agora virou coisa de “comunista” e quem se imuniza corre o risco, segundo algumas das notícias falsas que circulam no submundo das redes sociais, de ter um chip implantado no corpo, o DNA alterado e de contrair câncer, tudo por causa do Bill Gates, fundador da Microsoft, que produz milhões de mosquitos em uma fazenda nos Estados Unidos para soltar na América Latina e depois lucrar com a venda de vacinas. Melhor mesmo, garantem as fakes news, é tomar ivermectina.



Enquanto o Brasil é arrebatado por essa epidemia de fake news, que não poupa nem a saúde das crianças, o Congresso Nacional segue alheio ao mal da desinformação. O PL que tentava estabelecer, desde 2020, alguma regra básica para evitar a proliferação dessa chaga, muito mais danosa que o Aedes Aegypti, foi novamente engavetado e um “grupo de trabalho” será criado na Câmara dos Deputados para tratar do assunto, começando tudo de novo, da estaca zero. É aquela velha história, quer enrolar?! Crie um grupo de trabalho. Como diria aquele velho bordão de um programa jornalístico, “é uma vergonha”.



Desafinado

As orquestras seguem dando trabalho ao governo Zema. Depois de recuar na cessão da exploração da Sala Minas Gerais, sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig), o governo também terá que prestar esclarecimentos na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa sobre as condições de trabalho da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Patrimônio Histórico e Cultural do Estado de Minas Gerais, que sofre com sucateamento e baixos salários.



Patrimônio histórico

O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo (MDB), deixou o comando da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais (ACHMG), para disputar a reeleição. Em seu lugar assume o prefeito de Itapecerica, na região centro-oeste de Minas Gerais, Wirley Rodrigues Reis. Ele fica no cargo até a realização das próximas eleições da entidade, no final deste ano.

Título com jiló

Até 8 de maio, os mineiros podem aproveitar o tradicional passeio ao Mercado Central, em Belo Horizonte, para regularizar sua situação eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) montou um posto temporário no local onde o eleitor pode tirar, transferir e regularizar o título, além de cadastrar a biometria para poder votar usando a impressão digital nas eleições municipais deste ano, onde serão escolhidos prefeitos e vereadores. Também foram montados postos semelhantes na Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Belo Horizonte e BH Resolve. Todos funcionam de 8h às 17h.



Debate democrático

A Academia Mineira de Letras (AML) divulgou uma nota em solidariedade ao acadêmico, deputado federal, ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, atacado pela extrema direita durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Parlamentares defensores da proposta se irritaram com o pedido de visto do PL 8262/2017, que dá poder de polícia aos proprietários de terras ocupadas por movimentos sociais, feito por Patrus, e partiram para ofensas pessoais contra o deputado de 72 anos.

Repúdio

A AML manifestou seu repúdio às ofensas e afirmou ter “convicção no debate democrático, precipuamente nos órgãos máximos da República, como a Câmara dos Deputados, o qual não deve ser corrompido por aqueles que, não dispondo de argumentos, partem para ofensas pessoais”.

PSB Mulher

A secretária de Mulheres do PSB de Belo Horizonte, a advogada Angélica Peluso, recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) para ter acesso às contas do partido na capital. Ela quer saber quanto o PSB gasta com programas de promoção da participação das mulheres na política. De acordo com a legislação, os partidos devem usar pelo menos 5% dos recursos partidários para esse fim. Peluso alega que solicitou, sem sucesso, acesso a esses gastos, por isso recorreu à Justiça Eleitoral.