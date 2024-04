As forças de segurança pública vão retomar, no fim deste mês, a pressão sobre o governo de Romeu Zema (Novo) por melhores condições para a categoria. As entidades de classe marcaram, para o dia 30 de abril, uma manifestação na Cidade Administrativa, sede do governo do estado, em ato unificado de todas as polícias. De acordo com o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais (Sindpol-MG) o objetivo é “cobrar ações governamentais em prol da garantia da segurança pública e dos direitos dos servidores da segurança pública de Minas Gerais”.

Leia também: Comandante da PM reclama da postura de deputados ligados à corporação



De acordo com a entidade, as perdas inflacionárias da categoria somam 41,6% nos últimos sete anos. “Diante disso, é preciso ressaltar a importância da presença de servidores da segurança pública e apoiadores da causa para que o ato seja de impacto e sirva de alerta para o governador Romeu Zema”, afirma entidade, em nota.

Em fevereiro, os agentes de segurança pública fizeram um protesto pela recomposição salarial no Centro de Belo Horizonte. A principal reivindicação tem como objeto uma promessa feita por Zema no fim de 2019. Na ocasião, o governador concordou em conceder duas parcelas de 12% e uma de 13% de reajuste salarial nos anos subsequentes. No entanto, apenas uma foi paga.