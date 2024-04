A saída do representante ocorre em meio à tensão envolvendo o proprietário da plataforma 'X' e as autoridades judiciais brasileiras, em especial, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O advogado Diego de Lima Gualda, representante e administrador responsável pelo X (antigo Twitter) no Brasil, deixou o cargo de diretor jurídico da empresa neste mês. A saída dele ocorre em meio à tensão envolvendo o proprietário da plataforma 'X' e as autoridades judiciais brasileiras, em especial, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Estado de S. Paulo. Segundo o Estadão, a carta de renúncia do cargo foi protocolada no dia 8 de abril, dois dias após Elon Musk ameaçar descumprir ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes e dar início aos embates.

De acordo com o perfil de Gualda no LinkedIn, ele ocupou o cargo de diretor jurídico do então Twitter entre junho de 2021 e agosto de 2023. Em 2023, ele atualizou o seu perfil para contemplar o novo nome da plataforma, "X". O advogado data o fim de sua atuação na empresa como abril de 2024.

Tensão entre X e STF

No último domingo (7/4), Moraes abriu um inquérito contra Musk para apurar possíveis crimes de obstrução de Justiça. A decisão ocorreu após o bilionário afirmar que não vai cumprir decisões da Justiça brasileira, como o banimento de determinadas contas do X.

O ministro do STF incluiu o empresário entre os investigados no inquérito sobre milícias digitais e estabeleceu uma multa de 100 mil reais para cada perfil que o dono do X reativar de forma irregular.

Desde então, Musk disparou diversos ataques ao ministro do STF e chegou a chamá-lo de "ditador".