O técnico de futebol e empresário Vanderlei Luxemburgo anunciou, neste sábado (6/4), sua filiação ao Podemos. A intenção é poder participar das eleições municipais em Palmas, no Tocantins.

Luxemburgo já havia tentado uma carreira política em 2022, quando tentou concorrer ao Senado, mas acabou não recebendo apoio dentro da sua antiga legenda, o PSB.

Agora, ele é cotado para compor a chapa capitaneada por Eduardo Siqueira Campos (Podemos) como vice-prefeito.

Vanderlei é o técnico com mais títulos do Brasileirão. Treinou grandes equipes do futebol brasileiro e a Seleção Brasileira, além de uma curta passagem pelo Real Madrid. Considerado o introdutor do esquema tático, foi eleito em 1999 o melhor treinador de Seleções do mundo pela IFFHS.

O agora político, também lidera a lista de treinadores ganhadores de campeonatos estaduais no século XXI, com nove conquistas. Além disso, é o maior campeão de estaduais da região Sudeste (treze títulos) e do Paulistão (nove títulos).