O advogado mineiro Marcelo Bomfim, ex-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e atual vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, faleceu na manhã desta sexta-feira (5/4) após complicações em um quadro de dengue.

Natural de Tarumirim, no Vale do Rio Doce, Bomfim era servidor de carreira da Caixa, onde atuou por mais de 30 anos - por 22 anos foi superintendente regional do banco em Minas Gerais. O advogado assumiu a presidência do BDMG em janeiro de 2022, ficando no cargo até março de 2023.

Bomfim era especialista em gestão pública e defensor do municipalismo, próximo de vários prefeitos mineiros. Em 2022, ele chegou a receber a Medalha do Mérito Municipalista Celso de Mello Azevedo.

Em nota, a Caixa lamentou o falecimento e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. O banco federal ainda ressaltou que Bomfim era uma “referência para os empregados, liderando com excelência a atuação da Caixa como principal parceira do governo federal”.

O BDMG ressaltou o “legado de resultados expressivos na história do Banco” e as contribuições para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. O presidente do banco mineiro, Gabriel Viégas Neto, disse que Bomfim foi uma referência de gestor e amigo.

“Nós do BDMG lamentamos essa partida tão precoce. Não posso deixar de registrar as grandes conquistas alcançadas durante sua passagem pelo banco e sua atuação em pautas como a sustentabilidade e o fortalecimento da presença do banco não só em todas as regiões de Minas, como também internacionalmente”, escreveu.

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacou o “respeito, carinho e admiração” pelo advogado e gestor ao lamentar o falecimento. “Aos familiares, amigos e admiradores, externo meus sentimentos”, disse.



Também em nota, o governador Romeu Zema (Novo) lamentou o falecimento de Bomfim. “O Governo de Minas se solidariza com familiares e amigos e reitera os votos para que todos encontrem forças neste momento difícil”, escreveu.