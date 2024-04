Moraes negou pedido do ex-presidente, que planejava viagem a Israel

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou a Jair Bolsonaro (PL) a devolução de seu passaporte. O ex-presidente havia solicitado o documento para viajar a Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. De acordo com o portal G1, o requerimento não foi aceito pelo magistrado.

O passaporte de Bolsonaro foi apreendido em 8 de fevereiro como medida cautelar para evitar que viagens ao exterior comprometessem as investigações em curso contra o ex-presidente.

Sem o documento, a defesa de Bolsonaro solicitou a devolução para a realização de uma viagem a Israel entre 12 e 18 de maio. O pedido acontece em meio à polêmica motivada pela divulgação de vídeos que mostram que o presidente passou duas noites na embaixada da Hungria em Brasília em 12 e 13 de fevereiro.

Vídeos publicados pelo New York Times mostram o ex-presidente na embaixada e levantaram a suspeita de que ele tenha tentado buscar asilo político no caso de um mandado de prisão. Hungria e Israel são governadas por Viktor Orbán e Benjamin Netanyahu, respectivamente, dois líderes da extrema-direita internacional, a exemplo de Bolsonaro.