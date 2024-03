O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou detalhes sobre os bastidores políticos que fazem parte do Partido dos Trabalhadores (PT). O ministro compartilhou um caso inusitado durante uma entrevista ao jornal CNN nesta quarta-feira (27/3), em que foi alvo de um "bolão" interno no PT sobre o tempo de permanência em que ficaria no cargo.

“Fizeram um bolão no PT de quanto tempo eu duraria aqui. Deve ter tido na Faria Lima também. Gostaria que o Brasil estivesse em outra situação, de menos oposição e mais união e reconstrução”, detalhou.

Além disso, Haddad comentou o anseio de ser ministro da Fazenda, um cargo que, segundo ele, era um sonho. “Tenho muita dificuldade de fazer alguma coisa que não tenha paixão”.

A trajetória política de Haddad, que incluiu a prefeitura de São Paulo e o ministério da Educação durante o segundo mandato de Lula, resultou na candidatura à Presidência da República em 2018 — um momento marcado pela ausência de Lula nas urnas devido à prisão.

“Tenho saudade de tocar violão, ler mais, ficar com meus filhos, mas foi a tarefa que assumi a convite do presidente”, disse.

“Sonhar com a Presidência não faz bem à saúde”, pontuou.

*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes