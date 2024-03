Lula é recebido por Macron para um almoço no Palácio Eliseu, sede da presidência francesa: acordo do Mercosul e mudanças climáticas na pauta

O presidente francês Emmannuel Macron chega ao Brasil nesta terça-feira (26/3). Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira agenda de Macron será em Belém, no Pará, com foco ambiental e em desenvolvimento sustentável. A cidade também sediará a cúpula da COP30 em 2025.





Ambos embarcarão para a Ilha do Combu, onde acompanharão a produção artesanal e sustentável do cacau da região e terão encontro com representantes indígenas. Está prevista ainda a entrega da condecoração do líder indígena Raoni Metuktire.



"Essa visita dará aos dois líderes a oportunidade de compartilhar seus pontos de vista sobre os principais desafios globais, especialmente sobre as questões de proteção da biodiversidade, transição ecológica e descarbonização das economias. Macron está empenhado em manter um diálogo constante e exigente com os principais países emergentes, incluindo o Brasil, um ator fundamental no cenário internacional do ponto de vista demográfico, econômico e diplomático", apontou, em nota, a embaixada da França no Brasil.

A viagem de Macron se estende ainda pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília até o dia 28 de março. No geral, a visita se concentrará em três áreas principais: questões estratégicas, cooperação em relação aos principais desafios globais, principalmente a mudança climática, e relações econômicas.

"Essa primeira visita de Estado ao Brasil e à América Latina oferece uma oportunidade de dar um novo impulso à dinâmica das relações franco-brasileiras em todas as frentes, em um momento em que as tensões e crises internacionais tornam mais necessário do que nunca fortalecer essa parceria estratégica", destacou a embaixada.

Veja abaixo a programação preliminar:



26/3 - Belém, Pará



16h15

Lula recebe Macron.



16h30

Encontro entre Macron e Lula a bordo de um barco para a ilha de Combu.



17h30

Visita à empresa produtora de cacau Filha de Combu.



18h15

Cerimônia de outorga a Legião de Honra ao Sr. Raoni Metuktire, cacique do povo Kayapo.

19h

Encontro com representantes de povos indígenas.