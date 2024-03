O Ministério Público de São Paulo (MPSP) entrou com uma ação indenizatória de R$ 4 milhões contra o ex-podcaster Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, pela fala dele a favor do partido nazista, no começo de 2022.

No pedido, a promotoria alega que a declaração de Monark no Flow Podcast foi de cunho racista, antissemista e nazista - o que é vedado pela Constituição.

Ainda segundo o MPSP, a quantia milionária será destinada à secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos.

Histórico

Em 2022, Monark defendeu a criação de um partido nazista no Brasil que fosse reconhecido por lei durante entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (DEM) e Tabata Amaral (PSB) no Flow Podcast. O trecho com apologia ao nazismo logo foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, com enorme repercussão negativa. Posteriormente, Monark publicou um vídeo pedindo desculpas e disse estar bêbado no momento do podcast. Patrocinadores do programa cancelaram contratos com a Estúdios Flow, que anunciou o desligamento de Monark.