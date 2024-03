O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, desmaiou ao saber que retornaria à prisão por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após ser divulgado um áudio em que o tenente-coronel afirma que o depoimento visava confirmar o que a Polícia Federal (PF) queria que fosse dito.

Socorristas precisaram atender Cid, segundo informações do Blog da Natuza Nery. Ele foi à PF prestar novo depoimento nesta sexta-feira (22/3) para esclarecer se a delação premiada foi realizada de forma livre e espontânea, o que ele confirmou.

A detenção dele ocorreu por descumprimento de medidas judiciais e por obstrução de Justiça. Não foi informado quais medidas ele descumpriu. Cid faz parte de um grupo militar conhecido como "kids pretos", formado por militares da ativa ou reserva do Exército, especialistas em operações especiais.

Na possível prisão de Alexandre de Moraes, especulada no fim do governo federal, o ministro seria levado para Goiânia (GO), onde estão grande parte dos membros dos "kids pretos".

Os áudios divulgados pela revista "Veja" mostram o ex-ajudante de ordens alegando que a PF e o ministro já tinham a "narrativa pronta" e que "não queriam saber a verdade".

Essa é a segunda vez que Cid é preso. Anteriormente, em maio de 2023, ele foi detido durante investigações que tratam da falsificação de cartões de vacina de Bolsonaro e seus familiares, além de assessores e outros aliados.