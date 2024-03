O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), recém empossado presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, elogiou a aprovação do Novo Ensino Médio na Casa Legislativa. Para o parlamentar, a proposta vai proporcionar um ensino mais técnico aos alunos. O parlamentar também afirmou que atuará fiscalizando a aplicação do novo modelo.

De acordo com o deputado, ele não participou das negociações da proposta por não integrar a Presidência da Comissão de Educação, durante a discussão do projeto. Para Nikolas, o modelo atual do ensino médio "está falido, considerando as diversas avaliações de nossos alunos em exames nacionais e internacionais".

"Novo ensino médio aprovado hoje na Câmara. Não participei das negociações por ter acabado de assumir a Presidência da Comissão de Educação. Mas é bastante claro que o atual ensino médio está falido, considerando as diversas avaliações de nossos alunos em exames nacionais e internacionais. Embora existam críticas ao Projeto aprovado hoje, ele é um avanço para que possamos proporcionar um ensino mais técnico aos nossos alunos. Fiscalizaremos a aplicação deste novo modelo e continuaremos atentos às demandas dos alunos", afirmou Nikolas Ferreira.



Novo ensino médio

A proposta, aprovada na Câmara dos Deputados nessa quarta-feira (20/3), estabelece uma carga horária de 2,4 mil horas para a formação geral básica (somados os três anos) e 1.800 para a formação técnica, de forma escalonada. A proposta ainda deverá ser analisada pelo Senado.