O Ministro da Educação Camilo Santana está em Belo Horizonte nesta terça-feira (19) para o lançamento do projeto “Pé-de-meia” em Minas Gerais, uma bolsa para auxiliar estudantes do ensino médio. Durante a apresentação do programa, ele esteve a todo momento acompanhado do governador Romeu Zema (Novo). Essa é a primeira visita do Ministro ao estado mineiro.

Publicamente, Zema não faz parte da base aliada do Presidente da República, Lula (PT), e se manteve afastado do chefe do executivo no último ano. Mesmo assim, durante a visita de Camilo, ele colocou “panos quentes” em um possível atrito entre as partes.



“Aqueles que me acompanham sabem que toda semana estou dois dias no interior, 5 a 10 cidades por semana. Vou a elas independentemente de bandeira partidária. Todos os prefeitos são prefeitos mineiros e são tratados adequadamente. As unidades escolares têm a mesma merenda em todas as cidades, sem nenhuma diferenciação. Pra mim é administrar Minas, podemos pensar diferente, ter ideias diferentes, mas democracia é isso”, disse o governador.

O tom amistoso foi seguido pelo ministro. Em entrevista coletiva, Camilo afirmou que Lula não tem problemas com governadores da oposição e que espera trazer novos projetos para o estado mineiro, em parceria com o Governo Federal. “A orientação do presidente Lula é manter todas as relações constitucionais, independente de questões partidárias, com os entes federados. Tudo que puder ser feito em parceria com Minas, iremos fazer”, disse o ministro.

“Na educação, as políticas de seleção de obras do PAC, alfabetização, conectividade, agora o pé de meia. A orientação é fortalecer as relações institucionais. Nossa constituição diz respeitar a vontade democrática da população e, após isso, construir as relações pensando sempre em melhorar a vida do povo”, completou.

O lançamento do projeto “Pé-de-meia” foi na manhã desta terça-feira (19/3), no Auditório JK da Cidade Administrativa. Zema e Camilo têm ainda um almoço na agenda oficial.

Durante a tarde, Camilo Santana participará da inauguração de dois novos prédios da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - um da Escola de Belas Artes e outro da Escola de Música. O ministro estará acompanhado por Rogério Correia (PT), deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte.