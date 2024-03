Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a evento no Rio Grande do Sul anunciar investimentos do governo federal no estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por não ter reconhecido a derrota nas eleições de 2022. Desde antes do pleito, Bolsonaro disse reiteradas vezes que se ele não ganhasse algo estava errado.

“Até hoje ele não reconhece a derrota. Outro dia ele falou: ‘Eu não sei como perdi’. Ele não sabe como perdeu porque gastou quase R$ 300 bilhões e achava que não ia perder, e perdeu”, disse o presidente durante evento no Rio Grande do Sul para apresentar ações do Novo PAC na região.

Lula também afirmou que o ex-presidente não realizou nada e que por isso "arruma briga com alguém, xinga, provoca a imprensa".

As falas do presidente ocorreram após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) suspender o sigilo dos depoimentos feitos a Polícia Federal (PF) por suspeita de orquestração de um Golpe de Estado.

Alguns comandantes das Forças Armadas, como o ex-comandante da Aeronáutica, o tenente-coronel Baptista Júnior, e o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, alegaram que se recusaram a receber o documento que supostamente previa que Lula não tomasse posse.