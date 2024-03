Pronunciamento do Presidente Michel Temer.

Dubai, Emirados Árabes — Numa conversa com jornalistas nesta quinta-feira (7/3), o ex-presidente Michel Temer disse acreditar que a paz entre Israel e Palestina só será possível quando houver a criação de dois Estados e afirmou considerar “um certo exagero” o presidente Lula ter de pedir desculpas a Israel pelas declarações a respeito do holocausto.

A avaliação de Temer, entretanto, não significa um apoio à posição de Lula no conflito. O emedebista comentou que, diante da repercussão, o petista deveria ter dito, logo no dia seguinte, que havia sido mal interpretado. “Isso teria estancado as reações”, opinou. Porém, segundo Temer, ainda há tempo de a diplomacia brasileira tentar reverter o quadro. “Dizer, olha, o presidente foi mal interpretado, mas todo o respeito e toda a nossa tristeza por aquele evento tão trágico como foi o holocausto.”

Temer pregou o cumprimento da resolução das Nações Unidas que, em 1948, determinou a criação do Estado da Palestina. “Quando se criar os dois Estados, eu penso que se pode atingir a paz. Acho que se deve caminhar por aí”, disse.

O conflito entre Israel e Palestina tem sido um pano de fundo das conversas nos bastidores da Conferência do Lide, em Dubai. Pelo menos um empresário judeu não foi à Arábia Saudita, a primeira etapa da viagem, porque considerou não ser o momento de representantes da comunidade judaica brasileira visitarem um país muçulmano.

Venezuela

Perguntado sobre as últimas declarações de Lula sobre Venezuela, o ex-presidente evitou polemizar: “Se o presidente Maduro, neste momento, fizer eleições livres, democráticas, acho que pode se restabelecer a democracia no país. Torço para que haja eleições livres, democráticas, com a participação de todos, e que eles possam tomar um caminho mais democrático”.

*A jornalista viajou a convite do grupo Lide