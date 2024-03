Nikolas achou que filha poderia nascer no domingo

A primeira filha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nasceu nesta segunda-feira (4/3), em Belo Horizonte.

No domingo (3/3), Nikolas precisou acompanhar a esposa, Lívia Orletti, em uma consulta médica, quando foi constatado o encaixe do bebê na pelve materna, uma das etapas necessárias antes do parto. Em um novo exame de rotina, identificou a necessidade de cesárea.

“Ontem (segunda) fizemos um exame de rotina e fomos surpreendidos: movimentos respiratórios e fetais ausentes. Foi preciso então correr ao hospital para realizar uma cesárea. Esta hora foi o momento em que ouvimos o coraçãozinho dela, e nos acalmamos, mas o aperto no coração continuou”, disse.

A gravidez foi anunciada pela família em julho. Na época, a reação do deputado viralizou nas redes sociais. “Você está zoando? Caraca, amor. Estou muito feliz. Meu Deus, estou muito feliz, amor. Nossa. Estou muito feliz", disse Nikolas na gravação, publicada em sua página no Instagram.

Nikolas e Lívia Orletti estão casados desde maio, em cerimônia realizada no interior do Espírito Santo. O casamento contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.