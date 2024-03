O deputado federal por Minas Gerais Rogério Correia (PT) lançou nesta quinta-feira (29/2), em Belo Horizonte, a sua pré-candidatura à prefeitura da capital mineira. O evento realizado pelo parlamentar sob a bandeira da Federação PT, PV e PCdoB teve a presença de lideranças do partido e de três ministros.

“Seguimos fortes na disputa, agora com o aval e a benção do Partido dos Trabalhadores, do PV, do PCdoB, da frente Brasil Esperança, a frente do Lula. E vamos ampliar com mais partidos de esquerda e de centro-esquerda”, declarou Rogério.

Também participaram da solenidade a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann; o ministro-chefe da Secretaria de Relações Internacionais, Alexandre Padilha; a ministra da Mulheres, Cida Gonçalves; e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação e presidente do PCdoB, Luciana Santos.

“Queremos construir uma aliança com mais partidos e chamar todos aqueles que estiveram conosco na caminhada para Lula presidente. Temos condições de fazer esta articulação para mostrar uma alternativa de fazer uma BH mais humana”, reforçou Gleisi.

Leia: Xeque Mate: Rogério dá a Lula bebida do carnaval de BH

O nome de Rogério foi confirmado em setembro do ano passado, durante plenária do partido na Central Única dos Trabalhadores (CUT) da capital. A candidatura do parlamentar foi costurada com o apoio das deputadas estaduais petistas Macaé Evaristo e Beatriz Cerqueira, aliadas de longa data.

Sem Fuad

O evento de Rogério acontece três dias depois do lançamento da candidatura do prefeito Fuad Noman (PSD) à reeleição. Uma frente ampla com ambos tem sido rechaçada pelo petista, que não quer abrir mão da disputa.

No começo do mês, no entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou, em entrevista ao Estado de Minas, que esperava unir as forças do campo democrático de Belo Horizonte ainda no primeiro turno das eleições municipais de 2024.

“O cenário eleitoral em Belo Horizonte ainda está se desenhando. Espero que a gente consiga juntar as forças democráticas, de preferência no primeiro turno, contra a extrema direita negacionista, essa gente que aparece nas redes digitais com um discurso maluco e que na hora de governar não sabe o que fazer”, disse.