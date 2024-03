Janja se disse "desolada" com vídeo do conflito

A primeira-dama Janja da Silva destacou que um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza, é urgente. Nas redes sociais, nesta quinta-feira (29/2), Janja comentou a morte de dezenas de palestinos durante a entrega de ajuda humanitária.

“Desolada com as cenas cruéis e de total desrespeito ao direito à vida. No desespero para não morrer de fome, mulheres, crianças e civis inocentes morrem baleados na fila para receber ajuda humanitária em Gaza. É urgente um cessar-fogo”, disse a primeira-dama.

Segundo Agências Internacionais, autoridades palestinas acusam o exército israelense de disparar contra pessoas que aguardavam em filas para receber ajuda humanitária. O Ministério da Saúde de Gaza estima que 112 pessoas morreram e outras 760 ficaram feridas. Já as Forças Armadas de Israel afirmam que as mortes ocorreram após uma confusão durante a entrega de ajuda, estimando que 10 pessoas foram atingidas, mas não confirmando as mortes.

O Egito, único país além de Israel que possui a fronteira terrestre com a Faixa de Gaza, classificou o caso como “um ataque desumano israelense” e reforçou a existência de palestinos desarmados no local. Segundo Tel Aviv, 30 caminhões de ajuda humanitária haviam entrado na Faixa Gaza pela passagem de Kerem Shalom e foram saqueados ao chegar na Cidade de Gaza.

O Hamas afirmou que o episódio poderia levar ao fracasso de um novo cessar-fogo temporário na região. A proposta é discutida entre Israel e o grupo terrorista, com mediação de autoridades do Catar, dos Estados Unidos e do Egito. A proposta demanda que o Hamas liberte 40 reféns, já Israel libertaria 400 prisioneiros palestinos.

A Organização das Nações Unidas estima que 2,2 milhões de pessoas estejam ameaçadas pela fome em Gaza, especialmente na região Norte, que concentrou o maior número de ataques desde o início da guerra.