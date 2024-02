Janaína Paschoal e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) trocaram farpas nas redes sociais, após a jurista fazer uma comparação entre o bolsonarismo e o petismo, citando a ex-aliada e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A publicação foi feita nessa segunda (26/2), um dia após a manifestação bolsonarista.

Janaina, te digo uma coisa que nunca falei em público. Quando Bolsonaro me chamou em 2022 para ser candidata ao Senado, eu respondi: Presidente, tenta achar outra pessoa, eu não gostaria de competir com a minha amiga, Janaina.



E você fica jorrando esse rancor. Vai se tratar. — Carla Zambelli (@Zambelli2210) February 26, 2024

Sem citar diretamente o ato da Paulista, Paschoal comparou o cenário político como uma tesoura, com duas pontas inimigas. “Respeitando opiniões divergentes, eu vejo, com clareza, um novo teatro das tesouras. Duas pontas que se retroalimentam e, guardadas as particularidades, funcionam de forma muito parecida. Ambas têm seus fiéis, que veem crimes na outra ponta, ambas têm seus atos de dramatização e "despedida". Uma ponta brinca de fazer calar a outra. Antes, eu tinha pena do povo, que acredita nesse teatro. Hoje, vejo que o povo gosta e também se alimenta disso. Pobre daquele que pensa que essa representação os aniquila mutuamente. Esse teatro os mantém vivos e eles sabem disso!”, escreveu.

Em seguida, ela fez a comparação entre Zambelli e a petista. “Vocês ficam magoados comigo. Eu respeito. Respeito o sentimento de vocês! Mas será que não conseguem enxergar o espelhamento que há? Até as fiéis escudeiras: Carla Z. e Gleisi H.", afirmou.

A deputada federal rebateu a publicação, falando que já considerou que Janaína fosse sua amiga. “Janaina, te digo uma coisa que nunca falei em público. Quando Bolsonaro me chamou em 2022 para ser candidata ao Senado, eu respondi: Presidente, tenta achar outra pessoa, eu não gostaria de competir com a minha amiga, Janaina. E você fica jorrando esse rancor. Vai se tratar”, respondeu.

As duas já trocaram farpas nas redes sociais em 2022. Na ocasião, Zambelli disse que Janaína só dava “bola fora”. A deputada ainda afirmou que votaria no astronauta Marcos Pontes para o cargo de senador. "Seus setenta e poucos mil votos não vieram de Bolsonaro, vieram de meus dois milhões de votos", respondeu Janaina à época.