O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou a deputada Carla Zambelli (PL-SP) em R$ 30 mil, por divulgar notícias falsas sobre o processo eleitoral, sobre o aplicativo e-Título e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As publicações feitas pela deputada – atualmente fora do ar –, diziam que diziam que o QR Code do título de eleitor digital, ao ser lido, contabilizaria votos para o então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva.

Na terça-feira (20/2), os ministros julgaram o mérito da conduta da deputada. O relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, destacou que o valor da multa levou em consideração “a reincidência da conduta”.

O voto do relator foi acompanhado por outros ministros André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Raul Araújo, Isabel Gallotti e por Alexandre de Moraes.

Leia também: Zambelli é intimada dentro do plenário da Câmara sobre caso da arma



Outras duas pessoas envolvidas também foram multadas, mas com um valor menor: R$ 15 mil. A decisão também definiu que as publicações fossem apagadas permanentemente.

Apenas o ministro Nunes Marques votou para que a multa ficasse pela metade, em R$ 15 mil.

O Correio Braziliense tenta contato com a assessoria de Zambelli. O espaço segue aberto.