O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, decidiu comparecer ao ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que acontece hoje, na Avenida Paulista, em São Paulo.

No entanto, Valdemar discursou no trio elétrico antes da chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está previsto para chegar ao ato às 15h.

Isso porque Valdemar e Bolsonaro não podem ter contato por serem investigados no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No trio, Valdemar disse que os apoiadores de Jair Bolsonaro transformaram o PL "no maior partido do Brasil". Em seguida, citou uma versão diferente do clássico bordão de Jair Bolsonaro "Deus, Pátria, Família e liberdade".

"Vim aqui só para falar para vocês que vocês transformaram o PL no maior partido do Brasil! Paz, saúde e liberdade com a família! Um beijo para todos!", disse Valdemar aos apoiadores.



Ato de Bolsonaro

Desde a manhã deste domingo (25/2), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro já se reúnem na Avenida Paulista. Jair Bolsonaro convocou a manifestação em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal (PF) sobre suposto plano de golpe de Estado elaborado por ele e aliados. De acordo com o advogado do ex-presidente Fabio Wajngarten são esperadas 700 mil pessoas no ato.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou, na sexta-feira (23/2) que o ato contará com esquema reforçado de policiamento. Serão cerca de 2 mil agentes a postos para garantir a segurança.