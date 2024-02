Gabriel Azevedo elencou o reajuste dos servidores e o preço da passagem de ônibus como foco da Câmara no primeiro semestre.

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), foi dispensado de prestar depoimento no processo que pode cassar seu mandato, nesta quinta-feira (22/2). Durante a reunião da comissão que analisa a denúncia movida pelo vereador Miltinho CGE (PDT), os próprios advogados de acusação afirmaram não haver motivo para seguir com o processo.

Gabriel Azevedo é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter revelado, em entrevista ao vivo a um canal de televisão, que o colega era alvo de um processo de cassação por nepotismo e rachadinha. Miltinho nega as acusações e afirma que teve a reputação minada com a divulgação da denúncia sem a devida oportunidade de se manifestar.

Durante a sessão, o presidente da Casa Legislativa de BH voltou a pedir desculpas ao colega e reitera que suas falas foram feitas em um dia “quente” de trabalho no plenário. “Sinto que meu pedido de desculpas para o Miltinho, como já foi feito, deve ser reiterado aqui porque ele é uma pessoa de excelente coração. Os erros que ele porventura tenha cometido são assuntos que ele tem resolvido com o Ministério Público (MPMG) e eu não sou juiz, sou presidente de uma instituição que deve servir a Belo Horizonte”, disse.

Azevedo ainda reiterou que não acredita que as acusações sejam motivo para cassar o mandato de um parlamentar, mas o processo que somado a outra denúncia de cassação chega há quase 180 dias, o ajudaram a crescer como político.

“Quando esse segundo processo foi aberto eu comuniquei que esperava com muita tranquilidade o desfecho dele e, sobretudo, além de ser resiliente, garantiria que os trabalhos da Câmara Municipal não seriam atrapalhados”, frisou o vereador.

A acusação seguiu o mesmo movimento feito na última reunião da comissão processante, quando pediram a dispensa de outros depoentes incluindo os jornalistas e assessores envolvidos na entrevista que movia o processo. O advogado Felipe Piló, defensor de Miltinho CGE, voltou a dizer que estava satisfeito com as informações colhidas nos depoimentos dos vereadores Bruno Miranda e Wagner Ferreira, ambos do PDT.

“Ele (Gabriel Azevedo) não teve a intenção de prejudicar o Miltinho. (...) Então indagamos o por que seria necessário ouvir outras testemunhas se o próprio presidente pediu desculpas. Na política e no judiciário tem questões que a gente tem de conciliar, não podemos insistir em uma coisa que não acreditamos mais. O Miltinho acredita nas desculpas e viu que o Gabriel não tinha intenção de prejudicá-lo”, disse Felipe Piló.