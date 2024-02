Anderson Torres (à esquerda), General Heleno (no centro) e Valdemar Costa Neto (à direita) são alguns dos nomes que irão depor à PF hoje

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e diversos aliados depõem hoje à Polícia Federal (PF) no âmbito da investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados estão previstos para ocorrer a partir das 14h30 e devem ser realizados de forma simultânea. Entre os nomes estão os oficiais-generais de quatro estrelas, ex-assessores e ex-ministros de destaque do governo Bolsonaro (veja os nomes abaixo).

O depoimento será simultaneamente como estratégia para evitar a combinação da versão dos relatos entre eles. Os depoimentos fazem parte da operação Tempus Veritatis, deflagrada no dia 8 deste mês, para apurar uma tentativa de golpe de Estado em 2022, que estava, supostamente, sendo organizada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Confira os nomes de quem depõe nesta quinta-feira (22/2):

Jair Bolsonaro (ex-presidente);



Augusto Heleno (general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional);



Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);



Marcelo Costa Câmara (coronel do Exército);



Mário Fernandes (ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência);



Tércio Arnaud (ex-assessor de Bolsonaro);



Almir Garnier (ex-comandante geral da Marinha);



Valdemar Costa Neto (presidente do PL);



Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa)



Cleverson Ney Magalhães (coronel do Exército);



Walter Souza Braga Netto (ex-ministro e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro);



Bernardo Romão Correia Neto (coronel do Exército);



Ronald Ferreira de Araújo Junior (oficial do Exército).



(Com informações do Correio Braziliense)